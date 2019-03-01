В рамках цикла мероприятий, связанных с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, в расположенной в Бухаресте Румынской национальной библиотеке состоялась церемония почтения памяти жертв трагедии.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие руководители, представители аккредитованного в Румынии дипломатического корпуса, интеллигенция, профессорско-студенческий состав университетов, сотрудники Общества турецких предпринимателей, Тюрко-татарского объединения, компании SOCAR Petroleum SA, члены правлений Общества дружбы Румыния-Азербайджан, Румыно-азербайджанской двусторонней торгово-промышленной палаты, Румыно-азербайджанской ассоциации культуры и молодежи, проживающие и обучающиеся в этой стране азербайджанцы, местные журналисты,передает Day.Az .

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Открыв церемонию почтения памяти вступительным словом, посол Азербайджана в Румынии Гусейн Наджафов сказал, что Ходжалинская трагедия - одно из тяжких преступлений, совершенных против азербайджанского народа и человечности. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы при помощи бронетехники и личного состава 366-го мотострелкового полка, расположенного в городе Ханкенди со времен СССР, совершили в городе Ходжалы чудовищные преступления против сотен невинных мирных людей, включая женщин, стариков и детей.

Посол отметил, что в результате этой расправы, учиненной армянскими националистами против азербайджанского народа, руководствуясь мифической идеей о создании "великой Армении", были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 1275 жителей взяты в заложники, судьба 150 человек остается до сегодняшнего дня не известной.

В эту ночь были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей.

До участников мероприятия было доведено, что это - преступление против человечности, заранее спланированное, носящее характер уничтожения людей за их национальную принадлежность, и поэтому Ходжалинская трагедия согласно международному праву является геноцидом.

Посол отметил, что лишь после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, эта кровавая трагедия получила политико-правовую оценку. В 1994 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева парламентом Азербайджана 26 февраля было объявлено днем Ходжалинского геноцида.

Отметив, что осуществляется целенаправленная и последовательная деятельность по признанию Ходжалинской трагедии как геноцида против мирного населения и доведению до мировой общественности всей правды об этом, Г.Наджафов подчеркнул, что 8 мая 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой стартовала международная информационная и пропагандистская кампания "Справедливость к Ходжалы!". За прошедший период в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!" более чем в 70 странах были организованы различные мероприятия. Парламенты более 10 стран мира, Организация исламского сотрудничества, объединяющая в себе 57 стран, а также законодательные органы более 20 штатов США подтвердили, что Ходжалинская бойня является геноцидом.

Посол отметил, что ежегодно Ходжалинский геноцид с болью в сердце отмечается в нашей республике и в различных странах мира. Дипломат довел до внимания, что в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Баку прошло всенародное шествие, в первых рядах которого находились Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Затем выступил помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Он отметил, что армянские националисты на протяжении последних двух веков в целях реализации за счет исторических земель Азербайджана мифической идеи о "великой Армении" неоднократно учиняли против нашего народа такие античеловеческие преступления как террор, массовая резня, депортация и этническая чистка. Несколько поколений армянского народа воспитывались в духе национальной исключительности, враждебности против азербайджанского народа, усилиями армянских "ученых" сфальсифицирована история региона, против азербайджанцев проводилась кампания жесткой моральной агрессии.

Помощник Президента подробно рассказал о подлинной сути нагорно-карабахской проблемы, о том, что во второй половине 80-х годов ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся в СССР политической ситуацией, сразу же выдвинули открытую территориальную претензию против Азербайджана, в течение нескольких дней подвергли массовой депортации около 200 тысяч азербайджанцев, проживающих в Армении, а затем стали осуществлять массовый террор и кровопролития против азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Говоря о Ходжалинском геноциде, Али Гасанов отметил, что, совершая это кровавое преступление, враг преследовал цель, вызвав потрясение у азербайджанского народа, заставить его отказаться от борьбы за суверенитет и территориальную целостность и силой захватить его земли. Учинив Ходжалинскую трагедию, Армения еще больше расширила масштабы военной агрессии против Азербайджана, выйдя за пределы Нагорного Карабаха, оккупировала еще 7 районов, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджанское государство и лично Президент Ильхам Алиев предприняли все необходимые шаги для доведения правды о нагорно-карабахском конфликте до международной общественности и разоблачения агрессора, поддержали выдвинутые в этом направлении общественные инициативы. Далее Али Гасанов рассказал о получившей в последние годы широкий размах международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", призвал государственные структуры и общественность отдельных стран, международные организации дать адекватную оценку этой трагедии.

Говоря о принятых на международном уровне резолюциях, касающихся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Али Гасанов сообщил, что в этих документах закреплена неприкосновенность территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. В настоящее время Армения, нарушая все нормы международного права, продолжает оккупационную политику. Одновременно армянская диаспора и лобби, регулярно выдвигая на повестку дня события 1915 года, пытаются заставить забыть и оставить за пределами внимания оккупацию азербайджанских земель, нагорно-карабахскую проблему и Ходжалинский геноцид, страшную трагедию около миллиона азербайджанцев, изгнанных из родных очагов. Поэтому в эти дни организации гражданского общества, диаспорские структуры и интеллигенция как Азербайджана, так и братской Турции, оказывая всяческую общественную поддержку официальным государственным структурам своих стран, должны доводить до внимания мировой общественности факты, касающиеся Ходжалинского геноцида и оккупации азербайджанских земель, стремиться к объективному восприятию произошедшего и его адекватной политико-правовой оценке. Азербайджанским и турецким диаспорским организациям необходимо повышать оперативность и организованность, работать во взаимодействии.

Выступивший затем профессор Бухарестского государственного университета, председатель Общества дружбы Румыния-Азербайджан Думитру Балан сказал, что азербайджанский народ в далеком и недавнем прошлом пережил большие страдания во имя создания своего государства и сохранения независимости. Он отметил, что основные причины этих трудностей заключаются в том, что Азербайджан является одной из самых богатых стран Южного Кавказа и имеет стратегическое значение в регионе. Профессор подчеркнул, что Азербайджан всегда находился в центре внимания крупных империй. Коснувшись истории независимости нашей страны, Д.Балан подчеркнул, что Ходжалинский геноцид - это геноцид, совершенный не только против невинных жителей города Ходжалы, но и против человечества, всех цивилизаций и международного сообщества в целом.

Выступивший в заключение главный редактор журнала "Геополитика" Василе Симилеану, выразив соболезнования азербайджанскому народу, сообщил, что возглавляемое им издательство "Топформ" опубликовало ряд книг, пропагандирующих правду о нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде. В том числе увидели свет книги об истории независимости азербайджанского народа, Иреванском ханстве, отношениях между Румынией и Азербайджаном. Все эти издания предоставили румынской общественности возможность глубже понять историю братского азербайджанского народа. Коснувшись Ходжалинской трагедии, В.Симилеану выразил уверенность в том, что организаторы этого преступления против человечества в скором времени понесут наказание, и отметил, что желает, чтобы на Южном Кавказе воцарился мир.

На мероприятии был показан подготовленный Фондом Гейдара Алиева фильм "Ходжалинский геноцид".

Был дан эхсан в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Фотоснимки, отражающие совершенные в Ходжалы злодеяния, и опубликованные во влиятельных зарубежных изданиях материалы об этой трагедии, брошюры, книги, CD, статьи на румынском, английском и других языках вызвали интерес у участников мероприятия.