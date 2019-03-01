Специальная следственная служба Армении наложила арест на пенсионный счет экс-министра обороны Сейрана Оганяна в рамках дела о событиях 1 марта 2008 г. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Пастинфо".

Ранее сообщалось, что в рамках этого дела Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по ч.1 статьи 300.1 УК (свержение конституционного строя). Оганян заявил, что не признает себя виновным.

По информации источника, в ходе следствия следователь постановил наложить арест на имущество Сейрана Оганяна, в том числе на финансовые средства.