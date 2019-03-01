Власть народа, провозглашенная апрельским переворотом в Ереване, оказалась пустым звуком. Так же, как пустым звуком оказалось и формальное провозглашение Армении парламентской республикой. В стране по-прежнему все решает один человек, только теперь это не президент, а премьер-министр.

Недоумение в политических кругах страны вызвало отклонение законодательной инициативы по которой вопрос назначения посолов Армении должен контролировать парламент.

Как пишет газета "Иравунк", "фактически, получается, что в парламентской республике мнение Националного Собрания о назначении посла никому не интересно, этот вопрос решает монарх, пардон, суперпремьер-министр, хоть и не по нему сшита эта Конституция, но ему оказалось все к лицу, и он так и не торопится отказаться от полномочий суперпремьера, даже в вопросе назначения посла".

Странная ситуация сложилась и в утверждении парламентом новой структуры правительства. Пашинян ранее уже возвестил, что вместо 17 министерств в Армении будет 12-ть и вопрос решенный.

"Хотя власти заявляют, что изменения уже известны и вместо 17-ти число министерств будет доведено до 12-ти, однако вроде не уверены в том, что это правильный путь и избегают публичности проекта, который считали крайне необходимым, поскольку государственный аппарат нуждается в оптимизации, так как "в низших звеньях заняты лишь тем, что пьют кофе", пишет "Грапарак".

Однако, по мнению армянских аналитиков, причина в страхе властей за последствия массовых сокращений. Когда тысячи людей окажутся на улице, это может плохо кончиться, поэтому вопрос хотят решить без особой огласки.

Султан Керим