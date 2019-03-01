Армянские СМИ: Отказ Володина от встречи с Мирзояном не мог быть случайностью
"Традиционно первый визит спикеров Национального Собрания был в Москву. Аналогичное произошло и в случае с Араратом Мирзояном, но его визит имеет примечательный протокольно-содержательный нюанс: до настоящего времени визиты спикеров НС Овика Абрамяна, Галуста Саакяна и Ара Баблояна были организованы таким образом, чтобы они встретились одновременно с руководителями двух палат Государственной Думы РФ - со спикером верхней палаты российского парламента, а также со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, передает Day.Az со ссылкой на "Грапарак".
"Однако встреча Арарата Мирзояна с Володиным не была намечена: и, учитывая российский сложный имперский протокол, это точно не могло быть случайностью.
Давайте вспомним, что Володин считается представителем силовых структур в Государственной Думе, который слывет строгим политиком в отличие от Матвиенко, и очевидно, отсутствие встречи с находящимся в эти дни в Москве Володиным - особый месседж армянским властям, о том, что, мол, мы "любим" вас, но не выпускаем палку из рук: не очень доверяем вашим признаниям в любви", - передает наш источник в НС.
На вопрос о том, разве не планировалась такая встреча, один из депутатов фракции "Мой шаг" сказал: "Не вижу никаких проблем, возможно, будет еще один визит, чтобы специально встретиться с Володиным", - пишет газета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Армении победила монархия
Президент Молдовы посетит Азербайджан
-
28 Фев. 16:17 5 307
-
28 Фев. 23:50 4 951
-
28 Фев. 16:28 4 942
-
28 Фев. 14:25 4 493
-
28 Фев. 19:13 4 303