"Традиционно первый визит спикеров Национального Собрания был в Москву. Аналогичное произошло и в случае с Араратом Мирзояном, но его визит имеет примечательный протокольно-содержательный нюанс: до настоящего времени визиты спикеров НС Овика Абрамяна, Галуста Саакяна и Ара Баблояна были организованы таким образом, чтобы они встретились одновременно с руководителями двух палат Государственной Думы РФ - со спикером верхней палаты российского парламента, а также со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, передает Day.Az со ссылкой на "Грапарак".

"Однако встреча Арарата Мирзояна с Володиным не была намечена: и, учитывая российский сложный имперский протокол, это точно не могло быть случайностью.

Давайте вспомним, что Володин считается представителем силовых структур в Государственной Думе, который слывет строгим политиком в отличие от Матвиенко, и очевидно, отсутствие встречи с находящимся в эти дни в Москве Володиным - особый месседж армянским властям, о том, что, мол, мы "любим" вас, но не выпускаем палку из рук: не очень доверяем вашим признаниям в любви", - передает наш источник в НС.

На вопрос о том, разве не планировалась такая встреча, один из депутатов фракции "Мой шаг" сказал: "Не вижу никаких проблем, возможно, будет еще один визит, чтобы специально встретиться с Володиным", - пишет газета.