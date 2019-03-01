Председатель межпарламентской дружбы Италия-Азербайджан, член правящей партии Италии "Движение пяти звезд", сенатор Стефано Лучиди выразил надежду на выдвижение новых инициатив для поддержания диалога между сторонами нагорно-карабахского конфликта. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Лучиди сказал об этом, выступая на пленарном заседании в парламенте Италии.

Он напомнил, что исполняется 27-я годовщина Ходжалинской резни, произошедшей в ночь на 26 февраля 1992 года, и в ту ночь армянскими агрессорами были убиты 613 мирных граждан Ходжалы, многие взяты в плен. Организация "Human Rights Watch" назвала Ходжалинскую резню "самым большим и ужасным кровопролитием в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Сенатор подчеркнул, что более 20 лет Армения удерживает под военной оккупацией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов. "Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий", - сказал он.

Лучиди добавил, что говоря об этом конфликте, важно подчеркнуть принятые в 1993 году четыре резолюции СБ ООН, требующие вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, которые все еще не выполнены, а также вспомнить резолюцию Европарламента от 23 октября 2013 года.

Он подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт продолжается по сей день. "Надеюсь, что будут выдвинуты новые инициативы для поддержания диалога между сторонами, и продолжающийся длительное время конфликт будет решен", - сказал Лучиди.

Видеозапись выступления можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.