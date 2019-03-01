1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой деятелей культуры и искусства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на встрече.

Затем выступили председатель Объединения писателей, народный писатель Анар, председатель Союза композиторов, народная артистка Франгиз Ализаде, народный артист Ариф Бабаев, народная артистка Азербайджана и СССР, депутат Милли Меджлиса Зейнаб Ханларова, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, народный художник Азербайджана и СССР Таир Салахов и другие.

В заключение Президент Ильхам Алиев дал поручения по решению поднятых важных вопросов.