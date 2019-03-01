В Баку cостоится встреча руководителей дипломатических миссий Швейцарии в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Штальдер журналистам на пресс- конференции.

Дипломат подчеркнул, что на встрече примут участие послы Швейцарии в Армении, Грузии, Беларуси и ряда других стран.

"Это очень хорошая возможность и для нас, и для Азербайджана с точки зрения демонстрации его туристического потенциала. У нас с Азербайджаном давние и активно развивающиеся отношения. Мы готовы и дальше оказывать поддержку Азербайджану во всем",- заявил Ф. Штальдер.