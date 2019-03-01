Послы Швейцарии соберутся в Баку
1 марта 2019 14:59 238
В Баку cостоится встреча руководителей дипломатических миссий Швейцарии в регионе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Штальдер журналистам на пресс- конференции.
Дипломат подчеркнул, что на встрече примут участие послы Швейцарии в Армении, Грузии, Беларуси и ряда других стран.
"Это очень хорошая возможность и для нас, и для Азербайджана с точки зрения демонстрации его туристического потенциала. У нас с Азербайджаном давние и активно развивающиеся отношения. Мы готовы и дальше оказывать поддержку Азербайджану во всем",- заявил Ф. Штальдер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13:24 5 824
-
28 Фев. 16:17 5 624
-
28 Фев. 23:50 5 313
-
28 Фев. 16:28 5 116
-
28 Фев. 19:13 4 485