Президент Ильхам Алиев: По мере появления экономических возможностей, в первую очередь, мы решили заняться вопросом проблемных кредитов, и смогли это сделать
1 марта 2019 15:00 1 503
По мере появления экономических возможностей, в первую очередь, мы решили заняться вопросом проблемных кредитов, и смогли это сделать.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на встрече с группой деятелей культуры и искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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