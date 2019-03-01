По мере появления экономических возможностей, в первую очередь, мы решили заняться вопросом проблемных кредитов, и смогли это сделать.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на встрече с группой деятелей культуры и искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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