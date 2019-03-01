Президент Ильхам Алиев: В сфере здравоохранения будет достигнут серьезный перелом
1 марта 2019 15:09 1 250
В сфере здравоохранения Азербайджана будет достигнут серьезный перелом.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в пятницу на встрече с группой деятелей культуры и искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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