Отныне работы в сфере культуры должны проводиться в системном порядке.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в пятницу на встрече с группой деятелей культуры и искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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