У Грузии с Азербайджаном отличные отношения. Мы определяем наши отношения как стратегические, и это вполне естественно. Есть только один нерешенный вопрос - демаркации и делимитации границ. К сожалению, этот процесс не доведен до конца, потому что между любыми соседними государствами бывают нерешенные вопросы. Как передает Day.Az, об этом сказал экс-глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили в интервью Sputnik Грузия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду посетила Азербайджан с двухдневным официальным визитом. В ходе своего официального визита после встречи со своим коллегой Ильхамом Алиевым она выступила с инициативой довести работу комиссии до конца и окончательно установить совместную границу.

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году. В течение 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия.