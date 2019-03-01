"То, что высокий чиновник Армении высказался в таком ключе, является неприкрытым выпадом против многолетнего переговорного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, противореча его сущности и логике, особенно в свете результатов последней встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Париже". Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя высказывания директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, передает Day.Az.

"По сути, здесь налицо попытка подорвать переговорный процесс и бросить вызов деятельности сопредседателей. С другой стороны, данное заявление является ещё одним явным свидетельством прямого участия Армении в оккупации территорий Азербайджана и стремления хоть как-то "оправдать" вынашиваемые ею планы по аннексии этих земель, в том числе путём проведения незаконной переселенческой политики, что в корне противоречит Женевским Конвенциям 1949 г. и Дополнительным протоколам к ним.

В данной связи, хотели бы напомнить стране-агрессору, что именно Республика Армения несёт ответственность за все возможные негативные последствия подобных провокационных высказываний", - заявили в пресс-службе МИД.

"Азербайджан, со своей стороны, поднимет этот вопрос в рамках ведущих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и т.д. Вместе с тем, призываем сопредседателей МГ ОБСЕ выступить с решительным заявлением о принципиальном осуждении такого рода шагов представителей высшего политического руководства Армении", - отметили в МИД Азербайджана.