Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об определении полномочных органов в связи с исполнением "Протокола о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море к "Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море" от 18 ноября 2010 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в качестве полномочных органов по осуществлению с азербайджанской стороны вышеуказанного протокола, подписанного в Актау 12 февраля 2018 года, установлены МВД, министерство обороны, Служба государственной безопасности и Государственная пограничная служба.