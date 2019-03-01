Пресловутая оптимизация и желание сэкономить на том, на чем экономить не следует, приобрели в Армении характер абсурда.

Накануне разразился скандал из-за попавшего в СМИ "черновика" решения министерства культуры по оптимизации и реорганизации ряда культурных заведений, включая театры, музеи и даже музыкального квартета.

Как отмечают армянские СМИ, так называемый "черновик" вызвал шквал недовольства среди деятелей культуры. Они возмущены тем, что Минкульт не удосужился обсудить вопрос с ними и даже не предупредил, что они скоро останутся без работы.

И.о министра культуры Назени Гарибян попыталась несколько сгладить ситуацию, заявив в комментариях армянским СМИ, что просочившийся в прессу документ не носит официального характера, а представляет собой скорее набросок идей.

По ее словам, слиянию с другими или реорганизации подлежат лишь те ГНКО, чья эффективность невысока, а "передовики производства" получат статус частников и смогут значительно повысить доходы за счет устранения прежних ограничений.

То есть министр все-таки не отрицала факт наличия такого документа. Это раз. И второе - в Армении государство, похоже, собирается окончательно отказаться от финансирования культуры, переведя соответствующие заведения на частные рельсы. Смогут театры заработать - хорошо, не смогут - это уже их вина.

Рипсиме Аракелян - директор Государственного театра камерной музыки, который, если верить пресловутому проекту, планируют присоединить к театру им. Паронян сообщила корреспонденту Sputnik Армения, что Минкульт с ней никаких обсуждений не проводил и встретиться не предлагал. Информацию о возможных изменениях она получила из СМИ, и такую манеру поведения считает неприемлемой.

Арман Навасардян - и.о директора театра "Амазгаин", который предлагается "переделать" под экспериментальную площадку для студентов, заявил, что Гарибян и все, кто составлял этот документ, понятия не имеют, что такое театр. По его словам, "Амазгаин" процветает: строится новое здание, запланировано семь премьер, множество гастролей, и ликвидировать театр было бы попросту неграмотно, если не фатально. Он также не согласен с положением о переходе театра на полное самообеспечение, потому что и при аншлагах он едва справляется со своими расходами.

В свою очередь Артур Григорян - основатель Государственного театра песни Армении, который предлагается перевести в частный сектор, а здание отдать джазовому оркестру, рассказал, что 28 февраля позвонили директору театра и сообщили о прекращении процесса. Это стало сюрпризом, так как о каком процессе шла речь, никто так и не понял.

Султан Керим