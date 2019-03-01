Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Маркедонов на своей странице в Facebook написал о своих субъективных впечатлениях от поездки в Армению, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Тех завышенных ожиданий, которыми страна была наполнена и переполнена год назад, уже нет. Точнее так, ожидания есть, но не столь высока их планка, как раньше. К новой власти отношение, скорее, нейтрально-позитивное в целом. Но уже меньше восторгов, больше вопросов", - пишет он.

В этой связи эксперт добавил, что уже и первые маленькие протестные акции уже имеются.

"Пока ручейки, тонкие и маленькие. Однако же... Очень активно обсуждается вопрос Карабаха, и тут, в случае компромиссов (хотя лично я в них сильно сомневаюсь) возможен резкий разворот общественных умонастроений", - пояснил он.

По словам политолога, следует понять, что вопросы большой геополитики на уровне рядовых граждан обсуждаются меньше, больше социалка, экономика, свои интересы.

Говоря об оппозиции, Маркедонов процитировал канцлера Горчакова, сказав, что она "сосредотачивается", а также привел слова Высоцкого, отметив, что "она затаилась на время".

"Как только время придет, полагаю, она будет боевитой и свое слово еще скажет. Сейчас ищутся новые имена, техники ребрэндинга. Но они найдутся, будьте спокойны", - сказал он.

При этом отметив, что, если по внешней политике у него нет особых нареканий к Пашиняну, политолог сказал, что попытки премьера рассчитаться с "прошлым" вызывают у него вопросы.

"Прецедент преследования "бывших" опасен для самого Никола. Повторю, рейтинги его не вечны, а оппозиция не все время будет "сосредотачиваться". Здесь вопрос прагматики, политических инстинктов, а не пресловутых "ценностей ", - резюмировал эксперт.