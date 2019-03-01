Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере труда, занятости и социальной защиты между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты Беларуси.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министерству труда и социальной защиты населения после вступления в силу Меморандума поручено обеспечить осуществление его положений.

В число документов, утвержденных главой государства, входят также подписанные 19 ноября 2018 года Соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства между министерством сельского хозяйства Азербайджана и министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Соглашение о сотрудничестве в сфере миграции между правительством Азербайджана и правительством Беларуси и Соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности судебной экспертизы между министерством внутренних дел Азербайджана и Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительству Беларуси о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этих документов.