Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в "Список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта", утвержденный указом Президента от 3 марта 2011 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, вносятся изменения в пункт 2.3 "Списка должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта".

"2.3. Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана и его заместитель, советник, помощник исполнительного директора, руководители и заместители руководителей офиса исполнительного директора, Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности и других структурных единиц (директорат, департамент, отдел).