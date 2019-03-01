Отношения между Азербайджаном и Беларусью - образец отношений между мусульманским и христианским государствами.

Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

Лукашенко отметил, что между двумя странами нет никаких проблем.

"Один звонок Ильхама Гейдаровича мне, мой звонок ему - все вопросы решаются. Это вот к слову о личных отношениях между государствами, руководителями государств, и как они влияют на межгосударственные отношения", - сказал глава белорусского государства.

Далее Лукашенко рассказал о своих добрых, дружеских отношениях с Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

"Я пришел еще сопливым президентом, а он - маститый, матерый. Когда я читал лекции, Гейдара Алиева в пример приводил. Это был самый честный - так позиционировали тогда - один из руководителей Советского союза. И у нас с ним как-то сложились очень дружеские отношения", - сказал президент Беларуси.

"У нас с Ильхамом Алиевым нет абсолютно никаких проблем, хотя он в ГУАМ состоял. У него были обязательства во время того, как ЕС и Америка нам санкции предъявили. Мы были под санкциями. Он везде не молчал и защищал Беларусь и поддерживал точно так, как грузин Саакашвили. Не знаю, нравится вам или нет, но он просто сражался за Беларусь. В ЕС, в Америке всех переубеждал: "Вы не знаете Беларусь, вы не знаете президента Беларуси. Зачем вы на них давите, катите и так далее и тому подобное". Вот, у нас такие отношения по дипломатическим, политическим вопросам", - сказал он.

Что касается экономики, Лукашенко выразил сожаление, что Беларусь не может покупать нефть у Азербайджана, так как нет соответствующей логистики.

"Но у Азербайджана есть, чем с нами торговать. Азербайджан - это очень богатая страна", - добавил он.

Лукашенко отметил, что Беларусь создает в Азербайджане совместное производство, помогает стране в нефтехимии, нефтепереработке.

Президент Беларуси также добавил, что две страны сотрудничают в военно-промышленном комплексе, несмотря на критику со стороны Армении.

"Я знаю отношение азербайджанцев к белорусам. Лучше и не надо. Дай Бог такие сохранятся отношения. Они к нам относятся как к братьям, хотя мы православные христиане и прочее, а вы мусульмане. Нам это не мешает. Это образец отношений христианского государства с мусульманским. И вообще мне повезло: мусульмане и ко мне, и к Беларуси во всем мире относятся как очень-очень близким людям и очень часто помогают", - заключил Лукашенко.