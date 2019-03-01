Между Турцией, Азербайджаном и Казахстаном может быть создан трехсторонний формат сотрудничества, cказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az .

По словам Чавушоглу, в настоящее время в регионе существуют различные форматы сотрудничества, такие как Турция-Азербайджан-Грузия, Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Он отметил, что данные форматы сотрудничества способствуют экономическому и политическому развитию региона.

"Благодаря таким форматам сотрудничества в регионе были реализованы такие важные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Трансанатолийский трубопровод (TANAP)", - сказал Чавушоглу.