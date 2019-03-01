Представители банковского сектора Азербайджана в пятницу направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает Trend со ссылкой на BBN.az, передает Day.Az.

В обращении говорится, что сегодня Азербайджан стал динамично развивающейся страной и заработал в международном сообществе имидж надежного партнера, что является результатом продуманной и дальновидной политики, основа которой была заложена создателем современного Азербайджанского государства общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и успешная продолжающаяся Президентом Ильхамом Алиевым.

"В результате проводимых под вашим руководством успешной экономической политики, коренных структурных реформ, несмотря на происходящие в глобальной экономической конъюнктуре негативные экономические процессы, в стране обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность, восстановлен экономический рост и продолжилось экономическое развитие", - говорится в обращении.

Отмечается, что повышение благосостояния населения, обеспечение социальной защиты и достойного уровня жизни являются одним из главных приоритетов концепции социально-экономического развития государства.

"Результатом реализуемых широкомасштабных и фундаментальных мероприятий является то, что в отчете Doing Business 2019 Всемирного банка Азербайджан был объявлен страной , больше всех в мире проводящей реформы, и по сравнению с 2017 годом поднялся на 32 ступени, расположилвшись на 25 месте среди 190 стран. Страна оставила позади многие страны мира, заняла лидирующую позицию среди стран Содружества независимых государств", - говорится в обращении.

Представители банковского сектора в своем обращении также отмечают, что указ "О дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц" от 28 февраля является авторитетным документом, который послужит улучшению социального благостояния лиц, долговая нагрузка которых увеличилась в результате девальвации. Наряду с тем, что он окажет поддержку им в исполнении обязательств перед банками, указ также послужит обеспечению устойчивого развития финансово-банковской системы.

"Мы, в свою очередь, заявляя о готовности дойстоно выполнить вытекающие из указа задачи, от имени всей банковской общественности выражаем вам глубокую благодароность за оказанную вами поддержку", - говорится в обращении.