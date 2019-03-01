Президент Азербайджана Ильхам Алиев применил такой оптимальный способ решения вопроса по проблемным кредитам, который полностью отвечает интересам тысяч людей, требованиям принципа финансовой стабильности.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев отметил, что в результате падения цен на нефть, что произошло в основном по политическим причинам, и влияния этого процесса на Азербайджан, падения курса национальной валюты, у тысяч людей появились большие долговые обязательства перед банками.

По его словам, даже со стороны некоторых амбициозных политических кругов были попытки использовать обсуждения данной ситуации среди общественности в качестве мотива массового недовольства в отношении правительства.

"Эти политические круги стремятся создать такое мнение среди общественности, будто правительство не желает заниматься проблемой. Однако известный указ Президента Азербайджана доказал, что глава государства вместе с соответствующими структурами интенсивно занимается решением проблемы, и работает над оптимальным решением. Анализ примененного механизма демонстрирует, что онм появился в результате многолетнего обсуждения и анализа", - сказал Гулиев.

По его словам, глава государства, внеся ясность в вопрос проблемных кредитов, в очередной раз доказал, что государство всегда чутко относится ко всем общественным обсуждениям, чаяниям народа и призывам по улучшению их социального благосостояния.

Эксперт сказал, что, на самом деле, проблемные кредиты образовались не в результаты политики самого Азербайджана, а по другим, мировым причинам, не зависящим от нас. По его словам, Президент Ильхам Алиев продемонстрировал, что полностью привержен стратегии постоянного повышения мощи экономики государства во благо интересов народа.

"Конечно, практика успешной реализации крупных социальных проектов позволяет решительно сказать, что Президент и в дальнейшем будет продолжать эту политику, еще больше укрепит международную позицию страны по уровню довольства граждан", - добавил Гулиев.