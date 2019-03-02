1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой деятелей культуры и искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил в заключение встречи.

Заключительное выступление Президента Ильхама Алиева

- Дорогие друзья, знаю, что желающих выступить достаточно много. Предлагаю регулярно проводить такие встречи, чтобы мы могли охватить все вопросы.

Сегодняшняя встреча еще раз показывает, что это приносит большую пользу. Потому что поднятые здесь вопросы действительно важны. Считаю, что их решение может прояснить многие вопросы. Я уже дал указание министру культуры, в то же время даю указание Администрации Президента проанализировать все прозвучавшие здесь предложения, включить их в программу, чтобы мы могли последовательно решать данные вопросы.

По некоторым вопросам я уже сегодня хочу высказать свое мнение в хронологической последовательности. Дан старт процессу реставрации Дома творчества для писателей. Анар муаллим высказал свое мнение об этом и отметил, что в ходе встречи мы решили данный вопрос. Размещенным там переселенцам предоставляются новые дома, новые квартиры. Это здание будет капитально отремонтировано и передано в распоряжение писателей. В то же время в Шабранском районе создается Центр современного творчества.

Обязательно будут рассмотрены и другие предложения, в том числе связанные с памятниками. Предложения, касающиеся памятника Джалилу Мамедкулизаде, я принимаю и поддерживаю. Были даны соответствующие указания, связанные со строительством дома для писателей, выделен земельный участок, и этот дом будет построен. Вместе с тем, считаю, что государство должно построить новое жилое здание для видных деятелей культуры, молодых талантов. Исполнительной власти города Баку, Государственному комитету по градостроительству и архитектуре, Государственному комитету по вопросам имущества будут даны соответствующие поручения. Сейчас они слышат мои указания: в короткий срок выделить земельный участок, чтобы мы построили для видных деятелей красивый дом, обеспечили их квартирами.

Я также принимаю предложения, внесенные Союзом композиторов. Сегодня Исполнительной власти города Баку будет дано указание, связанное с решением жилищной проблемы Яшара Иманова. Если бы я раньше узнал об этом, то вопрос давно был бы решен. Вам известно, что в последние годы государство обеспечило квартирами сотни видных деятелей культуры. Могу сказать, что абсолютное большинство поступивших ко мне обращений по данному вопросу нашло решение, мы и дальше будем делать это, так как считаю, что государство должно взять эту ответственность на себя. Я не знаю, как решается данный вопрос в других странах. Но, насколько мне известно, Азербайджан показывает пример лидерства и в этой области. Деятели культуры, которым принадлежат заслуги перед народом, государством, которые завоевали любовь народа, обязательно должны поддерживаться государством. Одна из целей сегодняшней встречи заключается именно в том, чтобы я услышал ваши предложения, и по итогам мы приняли правильное решение.

Создание художественных советов на телевизионных каналах - вопрос, который давно стоит на повестке дня, но, к сожалению, он не находит решения. Считаю, что Азербайджанское государственное телевидение - АзТВ должно стать первым в этом деле. Другим телеканалам тоже рекомендуется создать художественные советы. Но Франгиз ханым абсолютно права, говоря о том, что все зависит от того, кто будет представлен в этих художественных советах. Поэтому здесь, наверное, должны быть учтены предложения творческих людей. Министерству культуры, Администрации Президента, союзам необходимо внести предложения. Потому что в связи с телевизионными программами есть различные мнения, различные подходы, кому-то нравится, кому-то нет. Зачастую частные телеканалы ведут борьбу за рекламу. Поэтому стараются показывать более зрелищные передачи, порой уровень в них несколько снижается. Мы должны подойти к этому вопросу комплексно. Но в этой сфере обязательно нужен единый подход.

Что касается фестивалей, то должен сказать: считаю, что с поддержкой государством Шекинского фестиваля не может быть никаких проблем. Опять-таки это такой вопрос, который с легкостью может найти решение. Сейчас министр культуры это отмечает, мы можем решить и это.

Широкий размах - Ариф муаллим отметил - получило создание центров мугама. Последний центр был создан в городе Агдам. Мы вместе отметили его открытие. До этого были открыты в других городах. Конкурсы мугама имеют огромное значение. Мугам - наше национальное достояние. Нашей музыкальной культуре принадлежит особая роль в воспитании молодежи в духе патриотизма. Неслучайно, конкурсы мугама, транслируемые в прямом эфире, собирают большую аудиторию. То есть, их смотрим и мы, знаю, что смотрит абсолютное большинство граждан. Хочу особо отметить роль Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан ханым в развитии искусства мугама как в стране, так и за рубежом. Включение азербайджанского мугама в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является историческим достижением. Мы также проводили международные конкурсы, фестивали мугама. Это искусство живет в нескольких странах, но признание ЮНЕСКО азербайджанского мугама как нематериального культурного наследия человечества, конечно, является большим достижением.

Должен также сообщить, что в различные списки ЮНЕСКО включены 13 образцов нематериального культурного наследия азербайджанского народа.

Приветствую, как всегда, блестящее выступление Зейнаб ханым. Зейнаб ханым - любимица нашего народа, выдающаяся личность, большой мастер, видный общественный деятель. В Азербайджане нет человека, который бы не любил ее. Наша семья тесно связана с Зейнаб ханым. Помню, в тяжелые для моего отца дни, когда он оставил свой пост, ушел на пенсию, у него были проблемы со здоровьем, он в определенном смысле находился в изоляции, Зейнаб ханым навестила нас - я тоже находился там, - подбодрила его, оказала ему моральную поддержку. В то время это имело для отца особое значение. Конечно, Зейнаб ханым тоже понимала, что в то время Гейдар Алиев воспринимался на советском пространстве как нежелательное лицо. К сожалению, в то время руководство Азербайджана также допустило несправедливость. Эти смелые и честные шаги Зейнаб ханым всегда останутся в нашем сердце, нашей памяти.

Здесь прозвучало несколько предложений, касающихся театров. Я назвал ведущие театры и во вступительном слове сказал, что, в первую очередь, ремонтом театров занимались мы - Академического государственного драматического театра, Русского драматического театра, Музыкального театра, Театра юного зрителя, Кукольного театра. Поэтому, конечно, считаю, что различий здесь делать нельзя. Необходимо подготовить предложения о заработной плате театральных работников и значительно повысить ее. Мы обязательно должны сделать это. Конечно, Гаджи муаллим, благодарю за приглашение. Я с удовольствием приду и буду рад вместе с вами посмотреть прекрасные спектакли.

Здесь прозвучала мысль, связанная с налогами. Это необходимо изучить и посмотреть что можно сделать. Параллельно с этим, считаю, что государство также должно оказывать материальную поддержку нашим ведущим театрам. Указание будет дано. Считаю, что частному сектору также следует спонсировать театры. Сегодня я хочу призвать частный сектор оказывать им поддержку в этом вопросе. Но первым делом государство возьмет этот вопрос на себя. Это должно найти отражение в решениях, которые будут приняты по итогам нашей встречи.

Я также поддерживаю прозвучавшие мысли, касающиеся музыкальных инструментов. В последние годы мы проделали определенную работу по приобретению музыкальных инструментов, в том числе на основании предложений Фархад муаллима. Но в то же время мы обязательно должны рассмотреть вопрос приобретения музыкальных инструментов, представляющих большую ценность, в том числе являющихся произведением известных мастеров. Вложенные в эту сферу инвестиции останутся как инвестиции, в то же время сыграют важную роль в развитии нашего музыкального искусства.

Я также одобряю прозвучавшие предложения, касающиеся архитектуры. Считаю, что Исполнительной власти города Баку и Союзу архитекторов необходимо проанализировать предложение Эльбай муаллима, так как вы абсолютно правы. Центр Баку словно сосредоточен в нескольких районах. Я не знаю, почему так произошло, это исторически было так. Здесь есть большая логика. Если границы центра города будут точно установлены, то, конечно, можно создать и единую систему управления. Так же, как, к примеру, моим решением мы создали Бульвар, Ичеришехер как отдельные административные единицы. Именно поэтому в настоящее время как на Бульваре, так и в Ичеришехер есть чистота, порядок и прекрасная атмосфера. Поэтому я в принципе поддерживаю предложение о создании центрального района Баку. Мы должны детально проанализировать это, - чтобы знать, какие шаги необходимо предпринять. Потому дается и такое указание.

Конечно, мы должны очень чутко подойти к восстановлению исторических зданий Баку. Я всегда говорил, что во время ремонта необходимо сохранять исторический облик зданий. Это должно стать основным принципом. В последние годы основные исторические здания нашего города были капитально реставрированы с сохранением исторического облика.

Вам также необходимо рассмотреть совместно с Министерством культуры вопрос возведения памятников в честь выдающихся архитекторов и внести предложения. Афаг ханым отметила вопрос, касающийся окладов актеров и деления театров на категории, я тоже высказал свое мнение по этому поводу.

Прозвучали предложения, связанные со съемками кинофильмов. Считаю, что в последние год-два этому не уделялось достаточно внимания. Мы должны восполнить этот пробел. То есть, необходимо восстановить процесс съемок кинофильмов по государственной линии, государственному заказу. Правда, в государственном бюджете на нынешний год это не предусмотрено. Я знаю, что Абульфас Гараев очень старался, чтобы это было учтено, но по каким-то причинам не предусмотрено. Поэтому здесь один путь: выделить достаточно средств из резервного фонда Президента на нынешний год. Теперь вам надо внести предложения. В государственном бюджете на следующий и последующие годы непременно должно быть предусмотрено восстановление съемок кинофильмов по государственной линии.

Что касается здания Союза кинематографистов, Абульфас Гараев сообщил мне, что здание у вас есть.

Абульфас Гараев: Арендованное.

Президент Ильхам Алиев: Тогда предлагается выбрать в центре города Баку красивое здание. Исполнительной власти города Баку, Комитету по вопросам имущества, Министерству культуры дается указание. Шафига ханым, вы и сами внесите предложения по данному вопросу. Конечно, мы должны сделать это, так как Союз кинематографистов должен иметь свое собственное здание с хорошими условиями.

Не вижу никаких проблем в вопросе преобразования Русского драматического театра в академический театр. Поручаю сегодня решить этот вопрос, непременно должны быть предприняты шаги для повышения уровня и других театров. В принципе будут повышены как зарплаты, так и статус. Я сказал, что вопрос повышения зарплаты театральных работников в скором времени должен найти решение. Вы отметили, что хотя прошло 11 лет, это словно произошло недавно. Наверное, есть необходимость в ремонте. Если такая необходимость появится, скажете. В принципе ремонтные работы в наших театрах были проведены уже десять лет назад. Если есть необходимость в ремонте, сообщите мне, чтобы мы могли решить данный вопрос.

Я хотел бы прокомментировать и слова Таира Иманова. Я не знаю, - спросил у Абульфаса Гараева, - кто запретил вам? Вам никто не может запретить. Если кто-то запретил, скажи, мы устраним этот запрет.

Таир Иманов: Частные телеканалы.

Президент Ильхам Алиев: Частные телеканалы? Считаю, что они совершили ошибку. Я советую и рекомендую им, если такой запрет действительно есть, то он должен быть полностью устранен. Считаю, что все телевизионные каналы должны быть открыты для таких талантливых людей, как вы.

Таир Иманов: Благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Рад, что ты поднял этот вопрос, так как, видно, здесь произошло какое-то недоразумение. То есть, по линии государства никаких запретов вам не может быть поставлено. Я знаю вас уже более 20 лет. В прежние годы у нас были хорошие контакты. Я и сегодня наблюдаю за вашей деятельностью. Мне регулярно сообщают о вашей работе. Рад, что вы расширяете сферу своей деятельности. Вы очень талантливые люди, и азербайджанский народ любит вас.

Таир Иманов: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Что касается увековечения имени Сулеймана Алескерова, то поручаю сегодня Исполнительной власти города Баку присвоить одной из улиц имя Сулеймана Алескерова. Вы же свяжитесь с главой исполнительной власти, ваша семья непременно должна участвовать в выборе улицы.

Таир Иманов: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Я одобряю и предложение Бахрама. Гаджи Зейналабдин Тагиев был великим человеком, большим меценатом. Это - личность, которой принадлежат огромные заслуги перед азербайджанским народом. Примерно 20 лет назад святилище Пир Гасан было благоустроено по моему поручению. Гуманная деятельность Гаджи Зейналабдина Тагиева проявила себя и в нашей семье. В то время мой дед Азиз Алиев написал ему письмо с просьбой помочь деньгами для обучения профессии врача. Гаджи Зейналабдин, конечно, не знал и не мог знать его. В ответ только на это письмо он отправил ему деньги. На эти деньги Азиз Алиев поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, стал врачом, после чего в его жизни начался новый период. Гаджи Зейналабдин Тагиев помог тысячам, может быть, десяткам тысяч людей, и одним из моих шагов на посту Президента был капитальный ремонт его дома. Там размещается Музей истории. Но я воспринимал это здание именно как его дом, и мы сделали это. Возведение памятника в честь него - правильное решение. Было бы хорошо, если бы и ты, Бахрам, тоже принял активное участие в этом деле. Подготовьте предложения. Вообще, я наблюдаю за твоей деятельностью. Ты проводишь очень большую, самоотверженную работу по развитию нашего города, охране нашего исторического наследия. Я вижу, одобряю и желаю тебе новых успехов в этом деле.

Я также поддерживаю предложения Таир муаллима как об учреждении должности главного художника, так и проведении в Баку биеннале. Мне сообщили, что в этом году будет проведена биеннале. Это тоже прекрасное предложение.

С удовольствием принимаю приглашение и Хураман ханым. Я выразил свое отношение, можно сказать, ко всем поднятым здесь основным вопросам.

Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, что такая теплая и откровенная беседа создает прекрасные возможности для решения многих вопросов. Я предлагаю регулярно проводить такие встречи в том или ином формате, чтобы наша работа в этой сфере велась правильнее, приобрела более системный характер, чтобы все беспокоящие сегодня нашу творческую общественность проблемы были решены. Благодарю вас, желаю новых успехов и поздравляю с наступающим Новруз байрамы. Спасибо.