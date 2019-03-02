Хочу особо отметить роль Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан ханым в развитии искусства мугама как в стране, так и за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ . об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу во время заключительной речи на встрече с группой деятелей культуры и искусства.

Глава государства отметил, что широкий размах получило создание центров мугама.

"Последний центр был создан в городе Агдам. Мы вместе отметили его открытие. До этого были открыты в других городах. Конкурсы мугама имеют огромное значение. Мугам - наше национальное достояние. Нашей музыкальной культуре принадлежит особая роль в воспитании молодежи в духе патриотизма. Неслучайно, конкурсы мугама, транслируемые в прямом эфире, собирают большую аудиторию. То есть, их смотрим и мы, знаю, что смотрит абсолютное большинство граждан. Хочу особо отметить роль Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан ханым в развитии искусства мугама как в стране, так и за рубежом. Включение азербайджанского мугама в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является историческим достижением. Мы также проводили международные конкурсы, фестивали мугама", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что это искусство живет в нескольких странах, но признание ЮНЕСКО азербайджанского мугама как нематериального культурного наследия человечества, конечно, является большим достижением.

"Должен также сообщить, что в различные списки ЮНЕСКО включены 13 образцов нематериального культурного наследия азербайджанского народа", - сказал глава государства.