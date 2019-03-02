Создание художественных советов на телевизионных каналах - вопрос, который давно стоит на повестке дня, но, к сожалению, он не находит решения.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу во время заключительной речи на встрече с группой деятелей культуры и искусства.

"Считаю, что Азербайджанское государственное телевидение - АзТВ должно стать первым в этом деле. Другим телеканалам тоже рекомендуется создать художественные советы. Но Франгиз ханым абсолютно права, говоря о том, что все зависит от того, кто будет представлен в этих художественных советах. Поэтому здесь, наверное, должны быть учтены предложения творческих людей. Министерству культуры, Администрации Президента, союзам необходимо внести предложения. Потому что в связи с телевизионными программами есть различные мнения, различные подходы, кому-то нравится, кому-то нет", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что зачастую частные телеканалы ведут борьбу за рекламу.

"Поэтому стараются показывать более зрелищные передачи, порой уровень в них несколько снижается. Мы должны подойти к этому вопросу комплексно. Но в этой сфере обязательно нужен единый подход", - сказал Президент Ильхам Алиев.