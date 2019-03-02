Государство должно построить новое жилое здание для видных деятелей культуры, молодых талантов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу во время заключительной речи на встрече с группой деятелей культуры и искусства.

"По некоторым вопросам я уже сегодня хочу высказать свое мнение в хронологической последовательности. Дан старт процессу реставрации Дома творчества для писателей. Анар муаллим высказал свое мнение об этом и отметил, что в ходе встречи мы решили данный вопрос. Размещенным там переселенцам предоставляются новые дома, новые квартиры. Это здание будет капитально отремонтировано и передано в распоряжение писателей. В то же время в Шабранском районе создается Центр современного творчества", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что обязательно будут рассмотрены и другие предложения, в том числе связанные с памятниками.

"Предложения, касающиеся памятника Джалилу Мамедкулизаде, я принимаю и поддерживаю. Были даны соответствующие указания, связанные со строительством дома для писателей, выделен земельный участок, и этот дом будет построен. Вместе с тем, считаю, что государство должно построить новое жилое здание для видных деятелей культуры, молодых талантов. Исполнительной власти города Баку, Государственному комитету по градостроительству и архитектуре, Государственному комитету по вопросам имущества будут даны соответствующие поручения. Сейчас они слышат мои указания: в короткий срок выделить земельный участок, чтобы мы построили для видных деятелей красивый дом, обеспечили их квартирами", - сказал Президент Ильхам Алиев.