В Азербайджане будут повышены как заработная плата театральных работников, так и статус театров.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу во время заключительной речи на встрече с группой деятелей культуры и искусства.

"Здесь прозвучало несколько предложений, касающихся театров. Я назвал ведущие театры и во вступительном слове сказал, что, в первую очередь, ремонтом театров занимались мы - Академического государственного драматического театра, Русского драматического театра, Музыкального театра, Театра юного зрителя, Кукольного театра. Поэтому, конечно, считаю, что различий здесь делать нельзя. Необходимо подготовить предложения о заработной плате театральных работников и значительно повысить ее. Мы обязательно должны сделать это. Конечно, Гаджи муаллим, благодарю за приглашение. Я с удовольствием приду и буду рад вместе с вами посмотреть прекрасные спектакли.

Здесь прозвучала мысль, связанная с налогами. Это необходимо изучить и посмотреть что можно сделать. Параллельно с этим, считаю, что государство также должно оказывать материальную поддержку нашим ведущим театрам. Указание будет дано. Считаю, что частному сектору также следует спонсировать театры. Сегодня я хочу призвать частный сектор оказывать им поддержку в этом вопросе. Но первым делом государство возьмет этот вопрос на себя. Это должно найти отражение в решениях, которые будут приняты по итогам нашей встречи", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что не видит никаких проблем в вопросе преобразования Русского драматического театра в академический театр.

"Поручаю сегодня решить этот вопрос, непременно должны быть предприняты шаги для повышения уровня и других театров. В принципе будут повышены как зарплаты, так и статус. Я сказал, что вопрос повышения зарплаты театральных работников в скором времени должен найти решение. Вы отметили, что хотя прошло 11 лет, это словно произошло недавно. Наверное, есть необходимость в ремонте. Если такая необходимость появится, скажете. В принципе ремонтные работы в наших театрах были проведены уже десять лет назад. Если есть необходимость в ремонте, сообщите мне, чтобы мы могли решить данный вопрос", - сказал Президент Ильхам Алиев.