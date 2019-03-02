В государственном бюджете Азербайджана непременно должно быть предусмотрено восстановление съемок кинофильмов по государственной линии.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу во время заключительной речи на встрече с группой деятелей культуры и искусства.

"Прозвучали предложения, связанные со съемками кинофильмов. Считаю, что в последние год-два этому не уделялось достаточно внимания. Мы должны восполнить этот пробел. То есть, необходимо восстановить процесс съемок кинофильмов по государственной линии, государственному заказу. Правда, в государственном бюджете на нынешний год это не предусмотрено. Я знаю, что Абульфас Гараев очень старался, чтобы это было учтено, но по каким-то причинам не предусмотрено. Поэтому здесь один путь: выделить достаточно средств из резервного фонда Президента на нынешний год. Теперь вам надо внести предложения", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в государственном бюджете на следующий и последующие годы непременно должно быть предусмотрено восстановление съемок кинофильмов по государственной линии.