Если границы центра Баку будут точно установлены, то, конечно, можно создать и единую систему управления.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу во время заключительной речи на встрече с группой деятелей культуры и искусства.

"Я также одобряю прозвучавшие предложения, касающиеся архитектуры. Считаю, что Исполнительной власти города Баку и Союзу архитекторов необходимо проанализировать предложение Эльбай муаллима, так как вы абсолютно правы. Центр Баку словно сосредоточен в нескольких районах. Я не знаю, почему так произошло, это исторически было так. Здесь есть большая логика", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что если границы центра города будут точно установлены, то, конечно, можно создать и единую систему управления.

"Так же, как, к примеру, моим решением мы создали Бульвар, Ичеришехер как отдельные административные единицы. Именно поэтому в настоящее время как на Бульваре, так и в Ичеришехер есть чистота, порядок и прекрасная атмосфера. Поэтому я в принципе поддерживаю предложение о создании центрального района Баку. Мы должны детально проанализировать это, - чтобы знать, какие шаги необходимо предпринять. Потому дается и такое указание.

Конечно, мы должны очень чутко подойти к восстановлению исторических зданий Баку. Я всегда говорил, что во время ремонта необходимо сохранять исторический облик зданий. Это должно стать основным принципом. В последние годы основные исторические здания нашего города были капитально реставрированы с сохранением исторического облика", - сказал Президент Ильхам Алиев.