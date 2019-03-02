Президент Азербайджана принятым стратегическим, социальным решением сполна оправдал ожидания граждан от государства. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Бабаоглу отметил, что на самом деле после подписанных в последние дни указов и распоряжений, а также сделанного на совещании под руководством Президента Азербайджана, посвященном экономическим и социальным вопросам, анонса, принятие такого решения было ожидаемым.

"И азербайджанское общество ждало такого решения. Несомненно, это был серьезный вопрос, требующий сложного подхода. Проблемные кредиты охватывали сумму в более чем один миллиард долларов. Для решения этого вопроса нужно было найти оптимальное решение. Из подписанного указа становится ясным, что принято решение по возмещению почти всего нанесенного гражданам ущерба. Государство взяло на себя большую часть ответственности в связи с решением проблемы", - сказал Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что решение, охватывающее кредиты, взятые в двух периодах и этапах, будет способствовать решению вопроса всех проблемных кредитов в целом.

"Первый период связан с кредитами, взятыми до 21 февраля 2015 года. Второй же период связан с кредитами, взятыми в период с 22 февраля по 21 декабря. Максимальный лимит был установлен на уровне 10 тысяч долларов США и 17 000 манатов, что превысило ожидания граждан. Потому что ожидалось, что будет принят указ, охватывающий сумму в 3-5 тысяч долларов. Но господин Президент своим указом принял решение в связи с решением проблемных кредитов до 10 тысяч долларов. Установление выплаты компенсации в размере 0,25 маната за каждый 1 доллар в связи с кредитами, взятыми до 21 февраля 2015 года, на самом деле, означает покрытие всей кредитной нагрузки, выросшей в результате девальвации. То же касается и установления выплаты компенсации в размере 0,6 маната за каждый 1 доллар в отношении кредитов, взятых с 21 февраля по 21 декабря. Президент Азербайджана принятым стратегическим, социальным решением сполна выполнил ожидания граждан от государства", - сказал депутат.

Бабаоглу отметил, что это - вклад государства не только в вопрос решения проблемных кредитов.

"В то же время это указ, который стимулирует банковскую систему страны и последующую деятельность граждан по кредитам. И граждане, и банки выигрывают от этого процесса. Этот шаг можно рассматривать и как восстановление взаимного доверия между банками и гражданами. Наши граждане еще раз стали свидетелями того, что Президент Азербайджана всегда рядом с ними, и, при возникновении любой форс-мажорной ситуации государство способно решить их проблемы", - сказал депутат.