ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в министерстве обороны.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района, Геяли, Заманлы Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Ширванлы, Сарыджалы Агдамского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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