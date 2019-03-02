Азербайджан стал краше, есть большое развитие. Об этом народная артистка СССР и Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Зейнаб Ханларова сказала на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ханларова сказала, что Азербайджан стал краше, есть очень большое развитие: "Мы видели и предыдущие периоды, видели и приезжающих туристов. До сих пор такого потока туристов в Азербайджан не было".

Зейнаб Ханларова отметила, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пядь за пядью объезжают районы, села.

"Я не могу называть их сейчас районами, я могу называть их городами. Я побывала во многих странах, поверьте, может быть, я никогда не видела такого города. Я, например, раньше давала концерты. Сколько я выступала с концертами! Соединяли кузовы машин, покрывали коврами. Мы без устали давали на них концерты на стадионах. Сейчас, машаллах, в каждом районе построены такие большие дворцы культуры, словно Центр Гейдара Алиева. Построены красивые отели, центры".

Народная артистка подчеркнула, что чтобы не видеть этого, нужно быть слепым: "Только слепые могут не увидеть этого. Я желаю нашему Президенту долгих лет жизни. Потому что он так развивает, так благоустроил Азербайджан. Я бываю за рубежом каждый год. Говорят много красивых слов. Горжусь, что мой Азербайджан так развивается. Я пришла не ради какой-то просьбы. Прошу, чтобы и выступающие рассказывали об этой красоте. Когда есть просьба, нет такого человека, чтобы Президент отдельно не встретился с ним, не выслушал его. Прошу присутствующих здесь говорить о красоте, развитии Азербайджана".