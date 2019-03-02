Азербайджан последовательно и целенаправленно осуществляет комплексные меры и институциональные преобразования с целью повышения уровня жизни населения. В стране реализуются колоссальные экономические социальные реформы, крепнет материальная база государства и растет благосостояние граждан. Однако, как говорится, не хлебом единым жив человек, и насущная потребность в духовной пище с лихвой удовлетворяется усилиями государства.

1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой деятелей культуры и искусства.

В своем выступлении Президент рассказал о проведенной в республике за последние годы масштабной работе по развитию и поддержанию культуры и искусства, создании и восстановлении соответствующей инфраструктуры, а также призвал работников культуры к диалогу по состоянию и развитию творческой отрасли, в которой они проявляют себя. Культура, как известно, - душа нации и зеркало эпохи, чудесным образом стирающая национальные и временные границы. К примеру, благодаря в том числе своим деятелям искусства и историческим памятникам культуры Азербайджану удается эффективно повышать узнаваемость страны и народа во всем мире, укреплять авторитет государства на международной арене.

Не секрет, что, вступив в должность главы государства, Президент Ильхам Алиев стал инициатором многих крупных проектов в культурной сфере. Но, как признал Президент, экономические коллизии в мировом масштабе не обошли стороной и Азербайджан, создав определенные трудности и в этой сфере. Глобальный экономический спад в экономике, безусловно, имел негативные последствия и для нашей страны, однако, благодаря своевременным эффективным мерам руководству удалось с честью вывести страну из этой непростой ситуации. "Ни одна страна не была готова к этому, в том числе и мы. Мы признаем это, и, конечно, эта кризисная ситуация нанесла большой удар по нашей стране. В то время наша основная цель заключалась в усилении социальной защиты населения и выходе из этого экономического кризиса с малыми потерями. Считаю, что нам это удалось. 2017 год был годом экономической стабилизации. В прошлом году мы уже вступили в экономическое развитие. А в этом году развитие уже проявляется в еще больших размерах", - сказал Президент.

По словам Президента Ильхама Алиева, ощутимые перемены неизбежны во всех сферах жизни, так как Азербайджан вступил в эпоху реформ, которые выводят страну на качественно новый уровень развития. "Реформы означают новизну, новый подход, решение существующих проблем. С этой точки зрения 2019 год будет очень серьезным годом, отличающимся от предыдущих лет. Реформы, проводимые нами в экономической сфере, дают прекрасные результаты. Показатели первого месяца этого года дают основание говорить это. Наша экономика, можно сказать, полностью восстановлена. Уверен, что в этом году будут очень серьезные результаты с точки зрения экономического развития", - подчеркнул глава государства.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев подробно рассказал о последних социальных преобразованиях и других мерах по улучшению благосостояния населения, которые стали возможными благодаря успешной экономической политике и грамотному руководству. Несомненно, с начала текущего года началась реализация невиданных по своему значению социальных проектов, подготовленных в течение прошлого года. Минимальные зарплаты и пенсии были существенно повышены - примерно на 40%. Вырос размер социальных пособий и студенческих стипендий. Бенефициарами этих и других крайне весомых с точки зрения финансирования проектов являются в целом миллионы граждан Азербайджана.

"Решение проблем семей шехидов, увеличение пособий и предоставление выплат охватывают тысячи человек. Другие социально ориентированные шаги - подписанный мною вчера Указ охватывает 800 тысяч человек, и, могу сказать, что этот Указ не имеет аналога в мире. Это может увидеть каждый гражданин, прочитавший и проанализировавший Указ. Это очень серьезная социальная инициатива. Государство вновь показывает, что находится рядом со своими гражданами. С появлением у нас экономических возможностей мы приняли решение в первую очередь урегулировать вопрос проблемных кредитов и смогли сделать это. Должен также сказать, что количество стран, страдающих от серьезной девальвации, достаточно велико, и есть страны, столкнувшиеся с еще более глубокой девальвацией, чем у нас. Однако ни в одной из этих стран не было предпринято таких социально ориентированных шагов, отстаивающих интересы граждан. То есть, весь этот социальный пакет охватывает до 3-х миллионов человек и еще раз демонстрирует наши намерения", - с удовлетворением отметил глава государства.

Президент в своем выступлении широко осветил и другие реформы, призванные улучшить жизнь и социальную защищенность граждан страны. В том числе, по всей стране была создана современная инфраструктура в сфере здравоохранения и ведется работа по внедрению системы обязательного медицинского страхования, которая, как планируется, заработает уже в будущем году.

Обращаясь к присутствующим, Президент коснулся их профессиональной сферы, отметив, что уже многое сделано и предстоит еще немалая работа, направления и детали которой он хотел бы с ними обсудить. Рассказав о масштабной реставрации и строительстве театров, музеев и других культурных учреждений и памятников старины, Президент Ильхам Алиев обратился к присутствующим со словами: "Конечно, только строительство и ремонт объектов культуры не могут полностью отразить наши цели. Мы должны рассматривать эти вопросы в более широком контексте. Вообще, будущее развитие нашей культуры, настроения в обществе, воспитание молодого поколения - все эти вопросы связаны друг с другом. Страна может развиваться экономически, иметь сильные международные позиции в политической сфере, но если мы оставим без внимания главные, фундаментальные принципы нашего народа, тогда успешное развитие нашей страны не может быть устойчивым".

В ходе встречи Президент внимательно выслушал выступающих и обещал незамедлительно принять меры по решению выявленных проблем. Президент сообщил, что уже дал указание министру культуры, в то же время дает указание Администрации Президента проанализировать все прозвучавшие предложения, включить их в программу, чтобы затем последовательно их решать.

Между тем, ряд вопросов, прозвучавших на встрече, - уже в процессе осуществления. Так, в Шабранском районе создается Центр современного творчества, принято решение по освобождению от временных жителей-переселенцев Дома творчества для писателей. Будут рассмотрены и другие предложения, в том числе связанные с памятниками. В частности, Президент поддержал предложения, касающиеся памятника писателю-сатирику Джалилу Мамедкулизаде и миллионеру-меценату Зейналабдину Тагиеву, увековечения имени композитора Сулеймана Алескерова. Президент Ильхам Алиев принял также предложения, связанные с закупкой ценных музыкальных инструментов для Союза композиторов, налоговыми послаблениями для театров и присвоением статуса "академического" Русскому драматическому театру, и многие другие.

Особое внимание в своей заключительной речи Президент уделил открытию центров мугама по всей стране, подчеркнув, что мугам - национальное достояние нашего народа.

"Хочу особо отметить роль Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан ханым в развитии искусства мугама как в стране, так и за рубежом. Включение азербайджанского мугама в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является историческим достижением. Мы также проводили международные конкурсы, фестивали мугама. Это искусство живет в нескольких странах, но признание ЮНЕСКО азербайджанского мугама как нематериального культурного наследия человечества, конечно, является большим достижением. Должен также сообщить, что в различные списки ЮНЕСКО включены 13 образцов нематериального культурного наследия азербайджанского народа", - сказал Президент.

В заключение Президент Ильхам Алиев особо отметил полезность таких теплых и откровенных встреч и предложил проводить их регулярно, "чтобы наша работа в этой сфере велась правильнее, приобрела более системный характер, чтобы все беспокоящие сегодня нашу творческую общественность проблемы были решены".

Безусловно, жизненно важная роль культуры и искусства в развитии общества и нации и, в конечном счете, государства неоспорима, а тем более в такой стране, как Азербайджан, где национальный дух, обычаи и традиции любовно почитаются и заботливо сохраняются испокон веков. С избранием Ильхама Алиева на пост главы государства мы стали свидетелями грандиозных положительных перемен в этой области.

Большой вклад в развитие и поддержку азербайджанской культуры вносит Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Более того, она завоевала всенародное уважение и международное признание своим бесценным вкладом в развитие не только национальной, но и мировой культуры. За свои неоценимые заслуги в этом благородном деле Первая леди была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО. Между тем, уже многие годы, буквально на наших глазах, в Республике в невиданном масштабе идут работы по восстановлению театров и музеев, историко-архитектурных памятников и возведению новых современных очагов культуры и искусства. К примеру, Азербайджанский музей ковра и Национальный музей истории Азербайджана в Баку приобрели абсолютно новый, без преувеличения, поражающий воображение внешний облик и существенно расширенные, инновационные экспозиции.

Проявление трогательной заботы государства о национальной культуре и искусстве, памятниках истории мы видим сегодня на каждом шагу, и не только в столице, но и в других регионах страны. Кроме естественной эстетической потребности к созиданию и сохранению национальных традиций, первыми лицами страны движет и государственная необходимость воспитания общества, и, в первую очередь, молодежи в национальном духе, что является непременным условием для сохранения и укрепления независимости и суверенитета. Культура и искусство в современном мире - это те самые "духовные скрепы", объединяющие нацию и консолидирующие азербайджанский народ вокруг своего лидера, которые призваны быть монолитным фундаментом для дальнейшего развития государства и народа, что и является краеугольным камнем государственной стратегии Президента Ильхама Алиева.

Сабухи Иманов