В ближайшее время Правительство Армении представит в парламент законопроект о территориальном управлении, согласно которому предполагается сокращение штата сотрудников областных администраций. Об этом после закрытого заседания парламентской фракции правящего блока "Мой шаг" в беседе с журналистами 1 марта заявил министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, передает Day.Az со ссылкой на news.am.

По его словам, пакет уже готов и должен быть представлен на обсуждение в парламент. "Речь идет о сокращении штата сотрудников областных администраций в среднем до 30%", - пояснил министр.

Все это, по словам чиновника, даст возможность организовать оптимальное управление. Министр заметил, что они также провели исследования и выяснили, что 40% сотрудников на самом деле не работают. "Я не говорю, что они вовсе ничего не делают, но эту работу за них могут сделать и другие сотрудники. Мы не пытаемся играть с судьбами людей, не хотим сделать их безработными, но желаем сделать управление более эффективным", - сказал Сурен Папикян, добавив, что в системе государственного управления должны работать профессионалы, а не те, кто устроился на работу по знакомству.