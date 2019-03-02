Армения предъявила обвинения брату экс-президента Сержа Саргсяна - Александру Саргсяну в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Обвинение предъявлено по возбужденному в СНБ делу по 1 пункту 3 части 178-ой статьи Уголовного кодекса Армении", - сообщили Iravaban.com в СНБ Армении.

Сообщается, что в случае обвинительного приговора Александру Саргсяну грозит от 4 до 8 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.