Сашик Саргсян сядет на восемь лет
2 марта 2019 12:18 369
Армения предъявила обвинения брату экс-президента Сержа Саргсяна - Александру Саргсяну в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Обвинение предъявлено по возбужденному в СНБ делу по 1 пункту 3 части 178-ой статьи Уголовного кодекса Армении", - сообщили Iravaban.com в СНБ Армении.
Сообщается, что в случае обвинительного приговора Александру Саргсяну грозит от 4 до 8 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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