"Следующую годовщину нашей независимости мы отпразднуем, став еще сильнее и крепче", - обещал армянам два года назад Серж Саргсян.

Сегодня эти слова экс-президента в Армении воспринимают только с горькой иронией. И со страхом, потому что новый глава государства Никол Пашинян дает те же обещания, а страна при этом продолжает ползти по наклонной.

Особенно, как отмечают армянские аналитики, это заметно в аграрной сфере.

Как отмечала ранее, в те времена, когда еще была в оппозиции и говорила правду, газета "Айкакан жаманак", современная Армения в сельскохозяйственном плане - это страна, где нет сельхозтехники (самый молодой комбайн - производства 1941 г.), где уровень применения ручного труда где-то на уровне XIX века. Зайдите в любое село, посчитайте необработанные земли, поинтересуйтесь, почему эти земли не обрабатываются - и вам все станет ясно, отмечало издание.

Хотелось бы сделать одно уточнение - сельское хозяйство Армении начало умирать не в 90-х, а еще в конце 80-х, когда из страны были изгнаны сотни тысяч азербайджанцев, большинство которых как раз и работало на земле. Земля осталась без истинных хозяев, "урожай" той этнической чистки пожинает сегодня аграрная сфера страны и сомнительно, что ей удастся возродиться.

Ну, что сделано, уже сделано, и ситуация в этой сфере становится с каждым годом все хуже.

Как пишет "Спутник-Армения", в министерстве сельского хозяйства Армении не хватает грамотных специалистов, ведомство собираются ликвидировать, местные управленцы некомпетентны, а отрасль переживает закономерный регресс, грозящий катастрофой.

В связи с "оптимизацией" Минсельхоза среди фермеров царит неопределенность, поскольку они могут лишь гадать о государственной политике в этой сфере. Да и будет ли она вообще, государственная политика в отношении сельского хозяйства - будут ли топливо, семена, удобрения?

Как отмечает председатель общественной организации "Фермерское движение" Саркис Седракян, что если раньше губернаторы и чиновники на местах были склонны к мздоимству, но хотя бы компетентны, то новые руководители - полная противоположность прежним: взяток не берут (по крайней мере, пока), но в сельском хозяйстве практически не разбираются.

Председатель "Фермерского движения" подсчитал, что приблизительно половина посевных площадей не обрабатывается: это невыгодно, и людям непонятно, на каких условиях фермер может возделывать землю, даже если у него есть на то желание. Если коротко, то всех интересует ответ на вопрос: если не Минсельхоз, то какая конкретно подструктура станет ими заниматься? Интересны, в том числе, и персоналии - опять же, учитывая проблемы с компетентностью.

Вместо того, чтобы с упрямством, достойным лучшего применения, продолжать укрупнять общины, лучше укрупнить фермерские хозяйства. Это, по мнению специалистов и самих сельчан, приведет к ощутимому снижению затрат и себестоимости сельскохозяйственной продукции.

"Если власти продолжат такой подход, то, боюсь, к концу следующего года государство не сможет выплачивать даже пенсии", - выразил свои опасения председатель общественной организации "Фермерское движение" Саркис Седракян и добавил, что крестьянам важно показать, что есть ведомство, которое занимается ими и их проблемами.

Дело в том, что если не заниматься, например, сферой образования - или заниматься ее порчей - печальные результаты проявятся через несколько лет. В случае с сельским хозяйством срок катастрофы составит пару-тройку месяцев: продукции или не будет, или будет, но сгниет, или ее будет слишком мало, и картошка по цене лишь немного уступит красной икре.

Все это - иллюстрация к словам Пашиняна о том, что бедность находится у людей в головах и они не имеют работы только потому, что не хотят работать.

Глупее оправдания для бездеятельности и некомпетентности государственных органов придумать невозможно.

Султан Керим