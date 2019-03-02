Проводимые в Азербайджане экономические реформы стали давать свои плоды, на основании чего в социальной сфере осуществляются важные меры.

Об этом на сегодняшнем общереспубликанском совещании правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал зампред - исполнительный секретарь партии Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов отметил, что на основании ряда указов и распоряжений, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым в 2019 году, в стране проводится очень серьезная работа по улучшению социальной жизни людей: "Это будет знаменательный год в истории Азербайджана. Он будет значимым также с точки зрения достижения продвижений в ряде сфер. Проводятся и будут продолжены реформы в экономической сфере. С начала этого года были даны важные распоряжения, и главной целью выбрано улучшение социальной жизни людей. Повышение зарплат было важным шагом. Другие решения социальной направленности тоже из этой категории, и приветствуются народом".

Вице-премьер подчеркнул, что в центре работы, проводимой Азербайджанским государством, стоит фактор улучшения жизни людей.

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