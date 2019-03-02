Позитивным моментом касательно предстоящей встречи руководителей Азербайджана и Армении является то, что мы смогли сломать пашиняновский стереотип о привлечении к переговорному процессу третьей стороны, то есть представителей сепаратистского режима. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend известный азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов.

Напомним, что лидеры Азербайджана и Армении накануне приняли предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретиться в ближайшее время под их эгидой.

По словам Садыхова, даже несмотря на то, что Пашинян делает какие-то взбалмошные заявления, наподобии "Мы идем на переговоры не потому, что мы обсуждаем карабахскую проблему, а пока только готовимся к переговорному процессу" и так далее, - это все пустозвонство и совершенно далекие от реально сложившейся картины слова.

"Пашинян понимает, что главными игроками являются Армения и Азербайджан, поскольку это стороны конфликта, и от них зависит урегулирование всего комплекса вопросов, связанных с этой проблемой. Понятно, что он все это время делал реверансы в сторону Нагорного Карабаха, говорил, что мол от их имени выступать не будет, и, в принципе, на практике он это не делает. Что касается конкретики, то я думаю, Пашинян осознает, что благополучие Армении, ее выход из изоляции, и дальнейшее существование зависит от их уступок и окончательного урегулирования конфликта, освобождения азербайджанских земель, но видимо пока он не достаточно уверенно себя чувствует. Он оглядывается на тех, кто подвергает его резкой критике, вызывая на ковер и периодически требуя отчета о переговорах с Азербайджаном", - продолжил политолог.

По его словам, Пашинян понимает пагубность той ситуации, в которой оказалась Армения.

"Полагаю, каким бы крючкотворством ни занималось бы нынешнее армянское руководство, в конечном итоге, оно должно осознать, что их будущее связано с окончательным урегулированием конфликта и выводом армянских войск с оккупированных территорий. На мой взгляд, это является главным условием на данном этапе переговорного процесса, когда речь идет о Мадридских принципах, которые подразумевают поэтапное урегулирование, что означает вначале освобождение оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, а потом уже переговоры по поводу Нагорного Карабаха", - сказал Садыхов.

Экс-дипломат считает, что Азербайджан должен оказывать на Пашиняна политическое, дипломатическое и даже военное давление.

Отметим, что ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 20 февраля и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 21 февраля, чтобы обсудить вопросы подготовки к встрече лидеров в ближайшее время, включая возможные темы для обсуждения.

После своего визита в регион сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ совершили 28 февраля - первого марта визит в Вену и Братиславу, чтобы проинформировать постоянных представителей стран Минской группы ОБСЕ, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.