Пришла весна, а вместе с ней в Армении ждут не только перелетных птиц, но и громких торжеств.

Как ожидается, первые торжества состоятся 31 марта, когда господин Пашинян вышел с рюкзаком из Гюмри. Как именно их отметит "победивший" народ, пока неизвестно. Скорее всего, излюбленным пашиняновским способом - шествием. Не исключено, что премьер вздумает повторить свой "славный" путь и снова проделать эту дорогу от Гюмри до Еревана. Не сидится Николу в кабинете.

Но если с этой датой пока неопределенность, то с днем отставки Сержа Саргсяна власти уже определились.

Как пишет газета "Жаманак", правительство Армении намерено объявить день отставки Сержа Саргсяна "Днем гражданина". Скорее всего, он станет нерабочим. Сообщается, что вопрос будет рассмотрен на заседании правительства на будущей неделе. Можно не сомневаться, что решение будет положительным.

Кстати, дальше еще 8 мая - день избрания Пашиняна премьером. Хотя эта дата в Армении и без того праздничная - оккупанты отмечают в этот день оккупацию Шуши. Так что "праздник" для зомбированной армянской общественности будет двойной.

Зульфугар Ибрагимов