Азербайджан вправе рассчитывать на поддержку исламских стран по Нагорному Карабаху. Об этом, как передает Day.Az, заявил Trend директор Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы Пакистан-ШОС, известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступления на 46-й сессии Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества призвал страны ОИС не работать с Арменией в Карабахе, заявив о том, что Азербайджан, делая все возможное для обеспечения международного мира и безопасности, по-прежнему сталкивается с военной агрессией Армении.

Министр добавил, что несмотря на все эти призывы, несмотря на все усилия Азербайджана по урегулированию конфликта мирными средствами, Армения с целью укрепления результатов своей оккупации продолжает политику разграбления природных ресурсов и уничтожения исторического и исламского наследия на оккупированных территория. ВС Армении, можно сказать, каждый день нарушают режим прекращения огня, убивают и ранят азербайджанских военнослужащих и мирных жителей.

"Пакистан стал второй после Турции страной, признавшей независимость Азербайджана в 90-ые годы, а также первой страной, принявшей резолюцию, решительно осуждающую геноцид против мирного населения города Ходжалы, совершенный армянскими бандформированиями, и призвавшей международное сообщество принудить Армению выполнить резолюции Совбеза ООН. Мы решительно выступаем за выполнение Арменией резолюций Совета Безопасности ООН, согласно которым, она обязана вывести с оккупированных азербайджанских территорий свои военные формирования", - сказал Мухаммед Асиф Нур.

Политолог отметил, что Пакистан и впредь будет поддерживать позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, и выступать в поддержку его национальных интересов, за восстановление территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ.

Отметим, что конфликт между двумя южно -кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.