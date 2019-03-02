Встреча группы деятелей культуры и искусства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой прошла в очень дружественной и искренней атмосфере. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - победителей ХХ века, писатель, актер и режиссер Бахрам Багирзаде.

"Моя первая встреча с Ильхамом Алиевым произошла еще второго сентября 1995 года в его кабинете после легендарного победного матча-реванша команды КВН "Парни из Баку" и "Одесские джентльмены". Благодаря поддержке Ильхама Алиева в те годы мы добились больших успехов на международной арене. С тех пор прошло около 25 лет и сделано очень многое для развития культуры страны. Когда мне в ходе вчерашней встречи предоставили слово, я обратился к Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой с просьбой установить в Баку памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву. В обращении я сказал, что, к сожалению, мы до сих пор так и не создали памятник нашему выдающемуся соотечественнику, который внес огромный вклад в развитие Азербайджана во всех сферах жизнедеятельности. Я благодарен Президенту за то, что он меня внимательно выслушал и одобрил это предложение, и в продолжение разговора рассказал свою семейную историю, связанную с Зейналабдином Тагиевым", - сказал Багирзаде.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Гаджи Зейналабдин Тагиев был великим человеком, большим меценатом. Это личность, которой принадлежат огромные заслуги перед азербайджанским народом. Примерно 20 лет назад по моему поручению святилище Пир Гасан было благоустроено. Гуманная деятельность Гаджи Зейналабдина Тагиева проявила себя и в нашей семье. В то время мой дед Азиз Алиев написал ему письмо с просьбой помочь деньгами для обучения профессии врача. Гаджи Зейналабдин, конечно, не знал и не мог знать его. В ответ только на это письмо он отправил ему деньги. На эти деньги Азиз Алиев поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, стал врачом, после чего в его жизни начался новый период. Гаджи Зейналабдин Тагиев помог тысячам, может быть, десяткам тысяч людей, и одним из моих шагов на посту Президента был капитальный ремонт его дома. Там размещается Музей истории. Но я воспринимал это здание именно как его дом, и мы сделали это. Возведение памятника в честь него - правильное решение. Было бы хорошо, если бы и ты, Бахрам, тоже принял активное участие в этом деле. Подготовьте предложения".

По словам Багирзаде, беседа с Президентом Ильхамом Алиевым вселила в его сердце не просто надежду, а твердую уверенность в том, что в ближайшем будущем памятник нашему замечательному соотечественнику Гаджи Зейналабдину Тагиеву украсит столицу Азербайджана и станет достойной данью памяти человеку, который гордился тем, что он - азербайджанец!

"Мне было также очень приятно узнать, что господин Президент следит за моей творческой деятельностью, читает мои книги", - сказал Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде предложил установить памятник в сквере напротив Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига, где располагается фонтан.

"На этом месте можно воздвигнуть небольшой постамент, и впервые в истории Азербайджана и Баку установить скульптуру запряженного лошадьми фаэтона, в котором сидит Гаджи Зейналабдин и любуется своим прекрасным городом", - добавил Бахрам Багирзаде.