Заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о переходе от обороны к наступлению вызвало двоякое чувство в армянском обществе. Об этом свидетельствуют публикации в армянских же СМИ. Одна часть визжит от восторга, другая пребывает в сомнениях, осознавая, что тут что-то не то.

Что "не то" в бравурных заявлениях Тонояна?

Во-первых, планы закупать самое современнее наступательное вооружение говорят армянам, прежде всего о значительном росте в ближайшее время государственного долга страны. Каждому ясно, что Армения не в состоянии оплачивать такие приобретения и будет брать их в кредит. Пусть даже Россия продаст все это по внутрироссийским ценам, для Армении это особой погоды не делает. Это все равно многие миллионы, которых в армянском бюджете не было и нет. Ереван уже должен Москве 300 миллионов по оружейным кредитам, теперь, как обещает Тоноян, Армения готовится взять еще один 100-миллионный кредит. Как свидетельствуют источники армянских СМИ, Армения пока что не начала выплаты по кредитам, и российская сторона не требует выплат. Возможно, в России вообще не ждут, что Ереван когда-нибудь расплатится по кредитам. Но все это пока Ереван пляшет под российскую дудку. Если же он вздумает уже не в мыслях, а на деле сменить хозяина, то российские "коллекторы" свое дело знают.

И во-вторых. В словах Тонояна звучит откровенная угроза и желание поиграть мускулами перед азербайджанской стороной. И это самое занятное. Почему пашиняновская власть вдруг так осмелела? Все дело в российских истребителях, которые Еревану удалось таки выторговать у России. Помнится, еще Сейран Оганян мечтал заполучить Су-30 и несколько лет подряд анонсировал так и не состоявшиеся закупки. Пашинян сумел сторговаться, видимо, пообещав российской стороне что-то, на что не решался даже Саргсян. Не будем гадать - что именно, все равно что бы не делалось, это делается только во вред Армении. Только "гордый" народ пока этого не осознает.

Примечательно, что угрозы прозвучали в день геноцида Ходжалы, что, конечно, было не случайно. МИД Азербайджана отреагировал незамедлительно.

"Запугать Азербайджан такого рода дешевыми заявлениями официальных лиц Армении, носящими пропагандистский характер, невозможно. Пусть армянский министр не думает, что сейчас первые годы независимости, когда в начале 1990-х годов, пользуясь тем, что Азербайджан был погружен во внутренние распри, Армения захватила азербайджанские земли. Сегодня Азербайджан под руководством Президента страны, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева обладает достаточно сильными, профессиональными, преисполненными решимости и способными освободить оккупированные земли патриотичными Вооруженными Силами", - говорится в частности в заявлении пресс-службы ведомства.

Действительно, в Армении, видимо, все еще живут воспоминаниями четвертьвековой давно и стараются не оценивать в корне изменившуюся ситуацию. Что может очень дорого обойтись армянской стороне в случае, если господин Тоноян действительно вздумает "наступать".

Заявление МИД Азербайджана взбесило армянскую сторону. Но так как ответить по существу на него, в принципе, нечего, Ереван решил перейти на личности и доверить это дело министерству обороны, чтобы не подставлять свой МИД. Глашатай ведомства Арцрун Ованнисян, перед которым была поставлена непростая задача, наговорил что-то о "победившей армии" и даже осмелел настолько, что взялся давать оценку министру обороны Азербайджана.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в запасе Шаир Рамалданов:

"Как я понимаю, армянам просто нечем крыть. Одну глупость сказал Давид Тоноян, заявив, что они якобы будут закупать наступательное вооружение и перейдут в наступление. За ним последовал его пресс-секретарь.

Вся эта возня связана с обеспокоенностью армянской общественности Армении закупками современных вооружений, причем, опережающими Армению и качественно, и количественно. Наш Президент Ильхам Алиев конкретно заявил, что Азербайджан будет продолжать эти закупки. И это, конечно, не может не беспокоить наших соседей.

Армения пытается угнаться за Азербайджаном, но при этом жертвует своим будущим, потому что ради гонки вооружений все больше увязает в долгах.

И вот на этом фоне Тоноян решил "наступать". Говоря о наступательных видах вооружений, он подразумевает прежде всего Су-30СМ, которые готовится получить от России Армения. Но министр обороны Тоноян, строя эти планы, лишний раз доказал, что ничего не смыслит в военном деле. Дело в том, что Су-30 - это аппарат, предназначенный для действия на большом вздушном пространстве. Воздушное пространство Нагорного Карабаха слишком мало для того, чтобы эти истребители могли выполнять свою функцию. Кроме того, у армян нет пилотов, которые могли бы ими управлять.

Но даже если предположить, что самолеты закуплены и пилоты подготовлены, Тоноян все равно упускает из виду одну очень важную деталь - средства ПВО Азербайджана. На сегодняшний день наши ПВО способны отразить атаку любо летательного аппарата, в том числе истребителей. Напомню, что в ходе последнего визита Президента Азербайджана в Беларусь был подписан меморандум о закупке средств ПВО нового поколения белорусского производства. Кроме того, наш радарный парк полностью обновлен и усовершенствован на основе требований последних достижений военной науки,

Тонояну, если уж он министр обороны, не следует упускать из виду такие вещи. Хотя будем снисходительны - он человек не военный и не имеет к военному делу никакого отношения. Закупать российские Су-30 мечтал и его предшественник Оганян, и Тоноян, наверное, очень гордится, что сумел провернуть эту бессмысленную операцию.

Что же касается попытки Минобороны Армении давать оценку министру обороны Азербайджана, то генерал-полковник Закир Гасанов, в отличие от того же Тонояна, прошел большой путь и в советской армии, и в пограничных войсках, и в качестве командующего внутренними войсками. Министр обороны Азербайджана - кадровый военным с большим опытом и большими знаниями в военной сфере.

Закир Гасанов постоянно находится на переднем крае, руководит учениями, а не просто наблюдает за ними как Тоноян. Наш министр пользуется большим уважением в армии, среди личного и офицерского состава, среди общественности страны.

Кстати, следует не забывать, что в период руководства ведомством Гасановым произошли апрельские бои, которые плачевно завершились для армянской стороны. Также показательно, что азербайджанская армия занимает сегодня 53 место среди армий почти двухсот армий мира. Это о многом говорит.

Так что конторе Тоняна лучше не пытаться давать оценки в тех вопросах, в которых они не компетентны".

В связи со всем вышесказанным настоятельно советуем гражданам Армении, тем, кого вдохновляют заявления их оборонного ведомства, познакомиться с нижеследующей статьей:

Давид Тоноян и его биография: как маляр-стукач стал министром обороны Армении - ФОТО

Из нее им предстоит узнать много нового и интересного. Того, о чем им никогда не расскажет Арцрун Ованнисян.

Зульфугар Ибрагимов