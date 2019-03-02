Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии Румена Радева. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Болгария. Убежден, что азербайджано-болгарские связи, традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, развиваясь и впредь, будут вносить вклад в благосостояние наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Болгарии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.