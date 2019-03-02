Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проявляют большую заботу о развитии национальной культуры.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства сказал народный артист, профессор Ариф Бабаев.

В своем выступлении Бабаев рассказал о конкурсах: "Скоро начнется наш очередной конкурс мугама. Очень много людей звонят, спрашивают, интересуются, говорят о своем желании участвовать в этом конкурсе. Это действительно большой проект. Спасибо основательнице этого проекта - Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Потому что конкурсы мугама являются для наших творческих людей очень большим стимулом для развития".

Народный артист отметил, что они объединяют молодежь, играют большую роль в их формировании как ханенде: "Например, недавно в Агдаме было построено величественное здание. В его открытии участвовали Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Я хочу сказать большое спасибо вам - господин Президент, Мехрибан ханым. Вы действительно проявляете большую заботу о развитии национальной культуры. Недавно, - я должен сказать об этом,- у меня была проблема с позвоночником. Благодаря помощи Первого вице-президента Мехрибан Алиевой эта проблема была устранена. Сейчас, слава Аллаху, я вновь встал на ноги. Хочу выразить Вам признательность за это. Я хочу сказать, что народ благословляет и прославляет Вас, господин Президент. Я как творческий человек, как аксакал говорю Вам "Большое спасибо". Эти новые указы очень обрадовали людей, и это очень большое дело. Я слушал, и действительно очень обрадовался, и люди радовались. Это приветствуют. Поистине, это большое дело".

Бабаев добавил, что дети формируются в музыкальных школах, и с малых лет их надо обучать народным песням и произведениям композиторов: "Было бы очень хорошо, если бы они знали ноты. Как ханенде мы видим это. В настоящее время я заведую кафедрой в Национальной консерватории. У нас профессиональные, замечательные преподаватели, мы работаем вместе и готовим хороших ханенде".