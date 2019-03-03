Сразу после апрельского переворота Никол Пашинян был переполнен идей. Одна невероятнее другой. Одной из безумных идей была скорая и неотвратимая массовая репатриация.

Репатриация, говорил новоиспеченный премьер на полном серьезе, должна стать первоочередным вопросом для армянского народа и краеугольным камнем национальной идеологии.

Идея вытекает из программы возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор". "Первоочередная задача национальной безопасности Республики Армения - рост численности населения: так, в ближайшие 20 лет население РА должно удвоиться. Важнейшими средствами решения этой проблемы являются прекращение видимой эмиграции из Армении, начало растущего процесса репатриации армян, представляющий Старую и Новую диаспору, в Республику Армения, рост рождаемости", - указано в этой программе.

С этими призыва Никол обращается к представителям армянских общин повсюду, где бы не бывал. Ему аплодируют, но почти что чрез год после переворота никакого движения в этом вопросе не наблюдается. Никакая репатриация не началась, ее нет ни в каких масштабах. Наоборот, население страны продолжает сокращаться как и в прежние годы.

Стоит напомнить, что это не первый провал в деле искусственного увеличения армян на Южном Кавказе. Как известно из истории, заселять армян в регион пытались сразу после Второй мировой. Советское руководство рассчитывало привлечь 500-600 тысяч армян. Однако вместо этого по итогам "большой репатриации" в 1946-1949 годах из 12 стран мира в советскую Армению прибыли всего 90 тысяч человек. Причем, среди последних сразу появились желающие вернуться обратно. Кому повезло, нелегально пересек границу и ушел в Турцию, кому не повезло, был задержан органами, многие занялись спекуляцией, нищенствовали или были расселены в глубинке.

Пашиняну не удалось побить и того "рекорда". Интересно, что на фоне этого провала армянский премьер, как выясняется, строит планы искусственного заселения армянами оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Об этом проговорился на днях в ходе поездки в оккупированный Карабах глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

"Программа перезаселения, по моей и нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на том, что "земли вернут, уступят, будут вести переговоры" и т.д., в результате этой программы мы направим конкретный посыл всему армянскому народу и миру, что у нас нет цели сдавать ни пяди земли. Напротив - на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать", - заявил Ванецян.

Напомним Ванецяну, что армяне жили на азербайджанских землях и до оккупации, и жили прекрасно. Нет сомнения, что те, кто помнит довоенные времена, с ностальгией вспоминают о них. Не вслух, конечно. "Независимость" принесла армянам Карабаха только бедность, разруху, постоянную угрозу войны и неопределенность, вызванную непризнанностью миром самопровозглашенного сепаратистского образования. Уже всем понятно, что оно не будет признано никогда, а значит, разруха и неопределенность будут продолжаться. Не случайно на сегодня из некогда проживавших в Карабахе 130 тысяч армян здесь осталась половина. Не произошло и массового поселения на оккупированных территорий граждан Армении и армян из диаспоры. Армения сама сегодня находится в состоянии ускоренной депопуляции и требует срочной реанимации. А армяне диаспоры предпочитают озвучивать патриотические лозунги в соцсетях, на расстоянии, а не ехать в зону конфликта, где в любой момент может разразиться война.

Кем Никол Пашинян собирается "перезаселять" оккупированный Карабах?

Помнится, Серж Саргсян рассчитывал сделать это за счет сирийских армян. Потеряв надежду на собственных армян, армянские власти начали пропаганду привлекательности оккупированных территорий Азербайджана. Конечно, по сравнению с Сирией Карабах место относительно безопасное. Притом сирийским армянам обещались золотые горы, финансовая помощь, бесплатное жилье, все возможные льготы. На волне пропаганды удалось таки затащить в Карабах 40 сирийских семей. Сколько их осталось на данный момент, не сообщается, но известно, что многие, оказавшись обманутыми, покинули оккупированные земли.

Еще один вопиющий факт попыток искусственно заселить Карабах связан с Шушой. В бытность Саргсяна президентом так называемый "мэр" оккупированной Шуши выставил на торги для продажи армянам из Армении и диаспоры бывшие азербайджанские дома. Большинство из которых до сих пор не обжиты или полуразрушены. Но инициатива приобретения жилья на свои средства не вызвала энтузиазма у потенциальных "репатриантов".

Отметим, что так называемая "программа по восстановлению и заселению разрушенных в ходе войны населенных пунктов", оказывается, действует еще с 1993 года. С тех пор 608 семей получили бесплатное жилье, из них за последние годы новыми домами на оккупированных территориях были обеспечены около 80 незаконно переселенных сюда семейств. Однако это не помогло сократить огромную разницу между заселенными и покидающими Карабах армянами.

Излишне напоминать, что окончательно застопорился процесс после апрельских боев 2016 года, когда сотни жителей Карабаха сломя голову бежали от войны в Армению, и многие не вернулись на оккупированные территории до сих пор.

"Поездка Ванецяна на оккупированные территории стала еще одним доказательством того, что армянские власти умышленно накаляют обстановку. До этого мы уже слышали заявления Пашиняна и других высокопоставленных чиновников из его окружения, которые фактически не только сорвали переговорный процесс, но явно вынуждают Азербайджан принять иные меры для освобождения своих земель", - сказал Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

По мнению эксперта, Армения как прежде, так и сейчас обслуживает интересы внешних игроков, которые ее руками пытаются разжечь новую войну, чтобы на фоне боевых действий сорвать осуществление крупных газовых проектов с участием Азербайджана. Однако за все эти провокации армянской стороне придется отдуваться самой, считает Гусейнов.

"Никто не станет ей помогать, когда в результате всех этих провокаций создастся ситуация аналогичная апрелю 2016 года. В этот раз, по всей видимости, Азербайджан отреагирует более жестко. Не исключено, что правительству Пашиняна именно это и нужно. Нет, конечно, он прекрасно понимает, что его армия не устоит перед азербайджанской. Дело в том, что он не может вернуть земли переговорным путем, и для него выходом является потеря территорий в результате боевых действий, так как только это позволит сохранить лицо перед своим народом", - считает азербайджанский эксперт.

Что касается планов "перезаселения" оккупированного Карабаха, то, как отметил наш собеседник, все годы после оккупации армянская сторона чего только не делала для заселения захваченных земель. Попытки делались в Лачине, Кельбаджаре, Горадизе и др.

"Однако вся эта политика провалилась, так как нет устойчивого развития, стабильности в оккупированном регионе, и большинство из тех, кого удавалось завлечь в Карабах, в конечном итоге бежали оттуда. Там нет работы, нет субсидий, нет нормальной инфраструктуры для жизни. Поэтому очередные попытки заселить оккупированный Карабах обречены на провал. Это чистый популизм, не имеющий ничего общего с реальностью", - резюмировал директор Центра истории Кавказа.

Зульфугар Ибрагимов