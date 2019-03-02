Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 46-ой сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в субботу встретился с руководителем Агентства Ближнего Востока ООН по организации помощи и работы с палестинскими беженцами Пьером Крахенбулом. Об этом Trend в субботу сообщили в МИД Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно информации, глава МИД Азербайджана поздравил Крахенбула с переизбранием на пост главы Агентства. Мамедъяров также выразил поддержку братскому палестинскому народу на пути достижения мира, стабильности и устойчивого развития. Министр отметил, что Азербайджан поддерживает урегулирование палестинского вопроса на основе "принципа двух государств" с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины.

В свою очередь, Крахенбул поблагодарил Мамедъярова за искренние поздравления, а также поздравил его по случаю председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Глава Агентства также выразил благодарность азербайджанской стороне за поддержку и финансовую помощь.

Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.