Издана 79-я книга многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, материалы, опубликованные в очередной книге многотомника, ответственный за выпуск которого руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с марта по май 2017 года.

Одним из мероприятий, организованных Азербайджаном в тот период, был V Глобальный бакинский форум. Подчеркнув на состоявшейся 16 марта 2017 года церемонии открытия форума, что Азербайджан занимает сильные позиции в регионе и мире, глава государства сказал: "Международная общественность относится к нам с уважением, так как мы проводим независимую политику и всегда верны своим обещаниям. То есть мы - надежный партнер и смогли наладить хорошие и, в то же время, прагматичные связи со всеми соседями. Эти связи опираются на историю, принципы дружбы, взаимных интересов, взаимного уважения, а также невмешательства в дела друг друга.

Региональное сотрудничество и отношения со всеми соседями имеют для нас важное значение. Думаю, что это можно отнести к любой стране. Если у той или иной страны есть проблема с соседом, то от этого страдают обе стороны.

Поэтому у нас прекрасные связи со всеми соседями, за исключением Армении. Мы реализуем многочисленные энергетические, транспортные, торговые и культурные проекты, которые еще более сближают наши народы".

В книге собраны материалы о визитах Президента Ильхама Алиева во Францию и Иран, переговорах, проведенных с совершившим визит в Баку Президентом Казахстана, информации о подписанных документах, заявлениях глав государств для печати. Во всех своих встречах и переговорах Президент Азербайджана направлял внимание на оккупационную политику Армении, призывал мировую общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

Читатель может ознакомиться в этой книге с материалами о принятии Президентом Ильхамом Алиевым посетивших нашу страну высокопоставленных лиц Великобритании, Саудовской Аравии, Франции и других государств.

В 79-й книге многотомника собраны тексты выступлений и речей Президента Ильхама Алиева на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной Апрельской победы Азербайджанской армией, стартовой церемонии начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности "Баку-2017", открытии нового городка Бакинской высшей нефтяной школы, праздничном торжестве, организованном в Ичеришехере по случаю Новруз байрамы.

В этом издании также отведено место текстам речей главы государства на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Саатлинском районе, а также республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахском районе, заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала 2017 года, и предстоящим задачам.

В книгу вошли письма Президента Ильхама Алиева участникам международной конференции "Исламская солидарность - Вызов времени", I Международного форума кавказоведов, IV Международной научной конференции "Геноциды против тюркско-мусульманских народов в ХХ веке" и другие письма.

В книгу включены указатели "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке 79-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).