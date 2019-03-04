"Новые власти Армении все еще не отрезвели после неожиданно легкого смещения режима Сержа Саргсяна и утверждения на вершине власти самих "революционеров"", - сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя заявление главы СНБ Армении о планах по "перезаселению" Карабаха, сделанные им в оккупированном Физули.

По словам депутата, о программе заселения захваченных азербайджанских земель в Армении разглагольствуют вот уже четверть века. Но в действительности на территории Карабаха в настоящее время проживает меньше населения, чем до начала конфликта. Да и саму Армению за эти годы навсегда покинуло более четверти родившихся там людей, а это свыше 1 миллиона человек.

"Спрашивается, как в отсутствии финансовых и демографических ресурсов Вацинян намерен осуществить заселение оккупированных территорий? В качестве провокации начать работы по созданию поселка на реке Араз в Физулинском районе армяне могут. Но они понимают, что такие работы немедленно будут подвергнуты артиллерийско-ракетному удару, а возведенные объекты стерты с лица земли еще до того, как там поселятся армяне", - сказал Мусабеков, считающий, что всерьез слова армянских политиков воспринимать не стоит.

Эти заявления нужно квалифицировать так, как есть, то есть как провокационные заявления, направленные на срыв мирных переговоров и дешевую пропаганду, поддерживающую иллюзорные ожидания собственного оболваненного населения, подчеркнул азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева