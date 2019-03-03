В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы сыграли первую за 25 лет свадьбу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Айнура Газиева и Акиф Фархадов стали первыми молодоженами, свадьба которых состоялась в селе после его освобождения от армянской оккупации в ходе апрельских боев 2016 года.

В торжествах приняли участие все жители села.

Джоджуг Марджанлы было оккупировано армянскими формированиями в 1993 году, но освобождено в ходе Горадизской операции под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева. Однако, жить там было невозможно из-за того, что армянские вооруженные силы размещались на стратегической высоте Лелетепе, откуда село могло простреливаться. В результате апрельских боев и победы азербайджанской армии над противником в 2016 году Лелетепе была освобождена от оккупации, что позволило жителям Джоджуг Марджанлы вернуться к мирной жизни на родной земле.