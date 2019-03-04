Этнический армянин Григорян, который организовал сумгайытские события, имеет ответы на многие вопросы. Об этом, как передает Trend, написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Мы были свидетелями ложной пропаганды сумгайытских событий 1988 года. В Сумгайыте было совершено преступление, но совершившие его ушли от наказания. Удивительно, что никто в Армении, даже диаспора не задавала вопросов Эдуарду Григоряну, зная его местоположение. Этнический армянин Григорян, который организовал сумгайытские события, имеет ответы на многие вопросы", - отметил Хикмет Гаджиев.