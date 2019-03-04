В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян все чаще проявляет неудовольствие в отношении президента Армена Саркисяна.

Саркисян - не кадр "бархатной революции", это как бы наследство, оставшееся от Сержа Саргсяна. И вообще, это человек совершенно другого уровня, опыта и интеллекта, который в пашиняновский "стройотряд" явно не вписывается. В дни апрельского переворота и в последующие месяцы Армен Саркисян действовал хитро и осторожно, чтобы не дать повода Пашиняну беспокоиться по поводу своей персоны. И революционный премьер потерял бдительность.

Теперь же в армянских СМИ все чаще стали появляться новости, говорящие о беспокойстве Пашиняна. Саркисян ездит в зарубежные визиты, высокопоставленные лица встречаются с ним с большей охотой, чем с премьером, обсуждают с ним более серьезные вопросы.

Как пишет "Жоховурд", на днях в резиденции президента состоялась встреча Пашиняна и Саркисяна. Согласно официальному сообщению, они обсудили различные вопросы повестки. Но самым главным, ради чего Пашинян приехал к президенту, было следующее: "Я знаю, что у вас также было несколько встреч в этот период, которые вписываются в эту логику. И также важно сопоставить эту информацию, чтобы дальнейшая реализация договоренностей стала более эффективной".

В этих, на первый взгляд кажущихся обычными словах премьер-министра Пашиняна, в действительности есть серьезный политический подтекст, пишет "Жоховурд". Тем самым Пашинян, хотя и косвенно, но открыто выразил свое негативное отношение к последним зарубежным визитам Армена Саркисяна, а точнее, конфиденциальности достигнутых во время этих визитов договоренностей в экономической сфере, отмечает издание.

Одним словом, Никол Пашинян весь извелся, опасаясь, что президент затеял какую-то игру у него за спиной. Что особенно опасно в связи с тем, что у Саркисяна имеется авторитет и его лучше знают за рубежом.

И сейчас он открыто говорит об этом, отмечая важность "сопоставления имеющейся информации".

Не секрет, что в последнее время Армен Саркисян довольно активно занят зарубежными визитами. Пашинян, фактически, выражает конкретное отношение. Особенно, когда по конституции, президент имеет очень ограниченные полномочия в сфере внешней политики и достижение договоренностей от имени государства не входит в эти обязанности", - пишет газет.

Султан Керим